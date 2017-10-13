В Хабаровске.

23-летний гражданин Кыргызской республики получил 4 года колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды сторонников запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство".

Вердикт по делу вынес Дальневосточный окружной военный суд, передает "Уралинформбюро".

Иностранец получил срок за то, что уговаривал хабаровчан присоединиться к террористам. Он предлагал вести "священную войну" против "неверных" и помогать боевикам свергнуть власти Сирии. Удалось ли ему привлечь новых сторонников, не сообщается.

Приговор не вступил в законную силу.