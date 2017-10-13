Своей сожительницы и пенсионера.

Жителя Сарканского района Казахстана подозревают в убийстве двоих человек. Следователи считают, что именно 29-летний мужчина расправился со своей 34-летней сожительницей и 61-летним владельцем дома, у которого пара снимала комнату, пишет Sputnik.

Убийство произошло 4 октября 2017 года. Именно тогда приехавшие по вызову медики обнаружили в одном из частных домов два тела с признаками насильственной смерти: на трупах были свежие раны, сообщает "Уралинформбюро".

Сожителя погибшей, который ранее уже привлекался к ответственности за тяжкие преступления, заподозрили сразу же. Мужчина попытался уехать из города, однако оперативники задержали его в тот же день.

Преступление расследуют следователи областного полицейского департамента. Также к материалам дела приобщено найденное в доме орудие убийства.

Сарканский райсуд арестовал мужчину.