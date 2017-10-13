О хищении чужого имущества.

Уволенная директор Ташкентского юридического колледжа, где недавно произошла поножовщина со смертельным исходом, стала фигурантом уголовного дела.

Вместе с Натальей Темировой и другие должностные лица учебного заведения обвиняются в хищении чужого имущества путем злоупотребления должностными полномочиями, передает Sputnik Узбекистан.

Стоит напомнить, что Темирову уволили 7 октября 2017 года после драки студентов на территории колледжа. Тогда в столовой учебного заведения подрались несколько человек. Один из них, получивший более 30 ножевых ранений, скончался на месте. Другой попал в реанимацию, сообщает "Уралинформбюро".

После этого в стране учащимся запретили приносить с собой колюще-режущие предметы: исключение не сделали даже для циркулей и железных линеек.

Проводя службное расследование, Минюст Республики выяснил, что экс-директор колледжа набирала в сотрудники родственников, а других подчиненных необоснованно оскорбляла и наказывала. Кроме того, были выявлены нарушения в процессе обучения и выдачи дипломов выпускникам.