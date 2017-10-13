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Подозреваемых в убийстве югорчан задержали в культурной столицеСегодня в 11:37

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На Васильевском острове.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух разыскиваемых в Ханты-Мансийском автономном округе жителей Урая. Молодых людей подозревают в убийстве и похищении человека, рассказали "Уралиинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Преступников обнаружили в хостеле на Васильевском острове в ходе операции "Розыск" сотрудники ОУР УМВД Адмиралтейского района города.

Югорчанам грозит уголовный срок за преступление, совершенное в ночь на 22 августа 2017 года в районе Сухого Бора. Молодой мужчина на глазах у товарищей выстрелил из ружья в двух человек - один из них скончался на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следователи искали троих человек: 23-летнего Дмитрия Глазырина и 24-летних Власа Лобзова и Александра Харлова.

Задержать удалось лишь двоих подозреваемых, их имена пока не разглашаются. В ближайшее время молодых людей этапируют в Югру.

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