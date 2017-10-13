Обманул 50 девушек: в Алма-Ате задержали мошенникаСегодня в 12:50
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За новые преступления.
В Алма-Ате полиция задержала 34-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении и смертельном ДТП.
Ранее алмаатинца судили за мошенничество. Он знакомился с молодыми девушками, ухаживал, а в определенный момент просил ключи от машины - съездить на важную встречу. Уезжал злоумышленник навсегда. По словам начальника управления криминальной полиции городского ДВД Жанболата Зиадина, по Алма-Ате имеется не менее 50 таких эпизодов.
Сейчас полиция подозревает, что задержанный напал на гражданина Турции и ограбил его, забрав 5 000 долларов, передает "Уралинформбюро".
Также стало известно, что 5 месяцев назад мужчина за рулем авто насмерть сбил 19-летнюю девушку.
Как сообщает inAlmaty.kz, злоумышленник находится в изоляторе временного содержания департамента внутренних дел. Свою вину он полностью признал.
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