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В Белоярском стартует суд по делу о сбитых насмерть девочкахСегодня в 15:20

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Пьяным водителем.

В Белоярском районном суде 16 октября 2017 года стартует процесс по уголовному делу жителя Екатеринбурга, который в пьяном виде сбил насмерть двух девочек-подростков. Об этом сообщил активист движения "Автосправедливость" Максим Едрышев, представляющий интересы родителей одной из погибших школьниц, передает "Уралинформбюро"..

"Водитель находится под стражей, ему грозит до 9 лет лишения свободы", - написал он на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла 27 мая в 22.30 на дороге станция Глубокая - Бобровский вблизи Заречного. 54-летний житель Екатеринбурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть шедших по обочине девочек 14 и 15 лет и скрылся с места ДТП.

Мужчину задержали на даче друзей в городе Березовском. Было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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