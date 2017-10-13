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В Магнитогорске главврача подозревают в получении миллионной взяткиСегодня в 15:32

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От подчиненных.

В Магнитогорске сотрудники областного управления ФСБ задержали главврача больницы №2 Артема Черепанова. Мужчина подозревается в получении взяток на сумму более 1,3 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый в течение 2015-2016 годов неоднократно получал взятки от сотрудников больницы за покровительство. При получении очередной взятки в 100 тысяч рублей подозреваемый был задержан с поличным.

Стоит отметить, Черепанов является членом партии "Единая Россия", в Магнитогорском городском собрании депутатов занимает должность заместителя председателя комиссии по социальной политике и связям с общественностью .

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