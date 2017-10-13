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Росгвардия задержала в Челябинске рецидивистаСегодня в 15:35

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Объявленного в розыск.

Сотрудники Росгвардии за сутки задержали на Южном Урале двух человек, находившихся в федеральном розыске. Оба преступника пытались скрыться, передает "Уралинформбюро".

На улице Салютной в Челябинске 12 октября патруль заметил мужчину, который при появлении людей в форме резко сменил направление движения и попытался убежать через ближайшие дворы.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, а в данный момент находящийся в федеральном розыске по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

В этот же день в Магнитогорске вневедомственная охрана войск национальной гвардии остановила для проверки документов гражданина в неопрятной одежде. Его данные совпали с данными объявленного во всероссийский розыск 27-летнего жителя Агаповского района.

Ранее мужчина был приговорен к выполнению исправительных работ за кражу, но ударился в бега. Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.

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