Администрация называет его "хорошим работником".

В Павлодаре по подозрению в развращении 5-летней девочки на 2 месяца арестовали дворника детского сада. 40-летний мужчина следил за чистотой территории одного из частных детсадов города, передает "Уралинформбюро".

В областной прокуратуре сообщили, что факт развращения был зарегистрирован по обращению родителей девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным Tengrinews.kz, дворник приставал к воспитаннице на территории детсада. Между тем, в администрации учебного заведения обвинения считают надуманными и подчеркивают, что мужчина был хорошим работником.