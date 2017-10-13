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Дворника детсада подозревают в развращении воспитанницыСегодня в 15:57

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Администрация называет его "хорошим работником".

В Павлодаре по подозрению в развращении 5-летней девочки на 2 месяца арестовали дворника детского сада. 40-летний мужчина следил за чистотой территории одного из частных детсадов города, передает "Уралинформбюро".

В областной прокуратуре сообщили, что факт развращения был зарегистрирован по обращению родителей девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным Tengrinews.kz, дворник приставал к воспитаннице на территории детсада. Между тем, в администрации учебного заведения обвинения считают надуманными и подчеркивают, что мужчина был хорошим работником.

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