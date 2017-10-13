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Воткнул нож в шею: бомжа подозревают в жестоком убийстве матери и дочериСегодня в 16:46

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Тела погибших нашел сосед.

В Геленджике задержали подозреваемого в жестоком убийстве 56-летней женщины и ее 13-летней дочери, чьи мумифицированные тела нашел сосед. Предполагаемым злоумышленником оказался бездомный бродяга, живший в заброшенном доме по соседству с убитыми, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

Убийство произошло в апреле 2017 года. Согласно версии следствия, подозреваемый нагрянул домой к жертвам, с которыми знаком не был. Женщина, пытаясь прогнать незваного гостя, начала звать на помощь. Тот ударил владелицу жилья по голове, а затем связал ее руки и ноги скотчем. После этого, полагают оперативники, мужчина воткнул ей нож в шею.

Свидетелем преступления стала 13-летняя дочь погибшей. С ней злоумышленник расправился аналогичным способом, говорится в сообщении следователей.

После совершения двойного убийства бродяга обыскал дом, вынес из него бытовую технику и мобильный телефон. Скрылся он на автомобиле жертвы, который потом продал.

Погибших 2 октября нашел сосед, обеспокоенный долгим отсутствием женщины и ее дочки.

Бомжа заключили под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе несовершеннолетнего.

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