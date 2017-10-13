×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Строительный подрядчик оставил екатеринбуржца без денег и квартирыСегодня в 17:30

  • Текст

И сел за это на 3 года.

Сотрудник стройфирмы Геворг Ананян сядет в тюрьму на 3 года за мошенничество, совершенное при строительстве жилого комплекса "Западный-1". Столь суровый приговор 13 октября вынес преступнику Верх-Исетский районный суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, Ананяну инкриминировалось мошенничество с деньгами граждан, приобретших жилье в одной из новостроек Юго-Западного микрорайона. По версии следствия, в сентябре 2012 года подсудимый, действуя от имени ООО "АртСтрой", заключил договор подряда с застройщиком жилого комплекса "Западный-1" (ООО "Строительная Компания Малоэтажного Домостроения").

В обязанности подрядчика входило бетонирование малых форм, асфальтирование дорог, устройство поребриков и укладка тротуарной плитки на объекте малоэтажной застройки в квадрате улиц Институтская – Барклая – Тимофеева – Ресовского – Серафимы Дерябиной. В случае качественного выполнения работ и принятия этих работ застройщиком, инвестор строительства ЖСК "Западный-1" должен был передать Ананяну 2-комнатную квартиру в данном доме. Однако Ананян с заданием не справился.

Тогда горе-подрядчик пошел на обман. Он продал пай на ранее обещанную ему 2-комнатную квартиру некоему жителю Екатеринбурга за 2,8 миллиона рублей — убедив покупателя, что сделка законна. При этом он солгал потерпевшему, что работы по вышеуказанному договору подряда с его стороны выполнены в полном объеме и приняты заказчиком.

Доверчивый покупатель лишился и денег, и обещанного жилья: ведь Ананян при всем желании не мог продать собственность, прав на которую не имел. А полученные путем обмана 2,8 миллиона рублей мошенник потратил на личные нужды.

В ходе судебного следствия Ананян свою вину признал, в содеянном раскаялся, однако ущерб потерпевшему не возместил.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×