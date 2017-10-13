И сел за это на 3 года.

Сотрудник стройфирмы Геворг Ананян сядет в тюрьму на 3 года за мошенничество, совершенное при строительстве жилого комплекса "Западный-1". Столь суровый приговор 13 октября вынес преступнику Верх-Исетский районный суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, Ананяну инкриминировалось мошенничество с деньгами граждан, приобретших жилье в одной из новостроек Юго-Западного микрорайона. По версии следствия, в сентябре 2012 года подсудимый, действуя от имени ООО "АртСтрой", заключил договор подряда с застройщиком жилого комплекса "Западный-1" (ООО "Строительная Компания Малоэтажного Домостроения").

В обязанности подрядчика входило бетонирование малых форм, асфальтирование дорог, устройство поребриков и укладка тротуарной плитки на объекте малоэтажной застройки в квадрате улиц Институтская – Барклая – Тимофеева – Ресовского – Серафимы Дерябиной. В случае качественного выполнения работ и принятия этих работ застройщиком, инвестор строительства ЖСК "Западный-1" должен был передать Ананяну 2-комнатную квартиру в данном доме. Однако Ананян с заданием не справился.

Тогда горе-подрядчик пошел на обман. Он продал пай на ранее обещанную ему 2-комнатную квартиру некоему жителю Екатеринбурга за 2,8 миллиона рублей — убедив покупателя, что сделка законна. При этом он солгал потерпевшему, что работы по вышеуказанному договору подряда с его стороны выполнены в полном объеме и приняты заказчиком.

Доверчивый покупатель лишился и денег, и обещанного жилья: ведь Ананян при всем желании не мог продать собственность, прав на которую не имел. А полученные путем обмана 2,8 миллиона рублей мошенник потратил на личные нужды.

В ходе судебного следствия Ананян свою вину признал, в содеянном раскаялся, однако ущерб потерпевшему не возместил.