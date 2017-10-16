Клиент заколол парикмахера-узбека шампуром из-за "плохой" прическиСегодня в 09:32
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Мужчина задержан.
Столичная полиция задержала клиента, который из-за недовольства стрижкой убил мастера на территории Новой Москвы, заколов его шампуром. Задержанный арестован, передает "Уралинформбюро".
"Сотрудниками полиции задержан 26-летний безработный житель Кировской области, подозреваемый в причинении ранений 24-летнему приезжему из одной из республик ближнего зарубежья, от которых последний скончался", - цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел 13 октября в в деревне Губцево. По предварительным сведениям, мужчина убил парикмахера из-за того, что тот якобы плохо его подстриг. Стрижка стоила 200 рублей.
Видео расправы выложил в Сеть член Совета Федерации Антон Беляков, которому жуткие кадры отправил один из клиентов погибшего цирюльника. Мужчина отмечает профессионализм 24-летнего уроженца Узбекистана, у которого он неоднократно стригся.
"Днем раньше в парикмахерскую в Данину смену зашел здоровый мужик. Попросил постричь. После стрижки отдал 200 рублей и ушел. Это было в четверг. На следующий день здоровяк вернулся. Сказал, что посмотрел в зеркало и стрижка ему не понравилась. Здоровяка, хотя он и не мог толком объяснить, что конкретно ему не нравится в прическе, усадили в кресло и стали "исправлять". В результате, оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанес три удара в сердце своего "обидчика". Парень не защищался. Прохожие (в кадре стоят и наблюдают за происходящим четверо мужчин) не вмешивались", - прокомментировало видео на своей странице в Facebook Антон Беляков (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
По версии следствия, парикмахеру было нанесено не менее четырех ударов, от которых молодой человек скончался. Известно, что задержанный свою вину признал.
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