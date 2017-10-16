×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Клиент заколол парикмахера-узбека шампуром из-за "плохой" прическиСегодня в 09:32

  • Текст

Мужчина задержан.

Столичная полиция задержала клиента, который из-за недовольства стрижкой убил мастера на территории Новой Москвы, заколов его шампуром. Задержанный арестован, передает "Уралинформбюро".

"Сотрудниками полиции задержан 26-летний безработный житель Кировской области, подозреваемый в причинении ранений 24-летнему приезжему из одной из республик ближнего зарубежья, от которых последний скончался", - цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел 13 октября в в деревне Губцево. По предварительным сведениям, мужчина убил парикмахера из-за того, что тот якобы плохо его подстриг. Стрижка стоила 200 рублей.

Видео расправы выложил в Сеть член Совета Федерации Антон Беляков, которому жуткие кадры отправил один из клиентов погибшего цирюльника. Мужчина отмечает профессионализм 24-летнего уроженца Узбекистана, у которого он неоднократно стригся.

"Днем раньше в парикмахерскую в Данину смену зашел здоровый мужик. Попросил постричь. После стрижки отдал 200 рублей и ушел. Это было в четверг. На следующий день здоровяк вернулся. Сказал, что посмотрел в зеркало и стрижка ему не понравилась. Здоровяка, хотя он и не мог толком объяснить, что конкретно ему не нравится в прическе, усадили в кресло и стали "исправлять". В результате, оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанес три удара в сердце своего "обидчика". Парень не защищался. Прохожие (в кадре стоят и наблюдают за происходящим четверо мужчин) не вмешивались", - прокомментировало видео на своей странице в Facebook Антон Беляков (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По версии следствия, парикмахеру было нанесено не менее четырех ударов, от которых молодой человек скончался. Известно, что задержанный свою вину признал.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×