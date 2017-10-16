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Пытавшийся "увести" миллиард из банка екатеринбуржец объявлен в розыскСегодня в 09:41

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Его ждет 3,5 года колонии.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, который пытался похитить более 1,4 миллиарда рублей у банка "Кольцо Урала". Александр Кемпель признан виновным в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации и проведет 3,5 года в колонии общего режима.

Следует отметить, что подсудимый на оглашение приговора не явился. Его объявили в розыск, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Осенью 2014 года екатеринбуржец вступил в сговор с неустановленным лицом, чтобы похитить средства банка "Кольцо Урала". Через знакомых Кемпель подыскивал коммерсантов и юрлиц, у которых были расчетные счета в этом банке и pos-терминалы (устройства для приема к оплате банковских карт). Злоумышленники проводили финансовые операции по оплате товара и по возвращению денег на счета находящихся в их распоряжении платежных карт.

29 января 2015 года они попытались перечислить себе 1,4 миллиарда. Сотрудники банка выявили незаконную операцию и заблокировали ее.

Спустя месяц Кемпель с сообщником пытались похитить 29,1 миллиона рублей, однако и на этот раз им помешали банковские работники.

Материалы дела в отношении подельника екатеринбуржца выделены в отдельное производство.

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