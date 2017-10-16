Которого довела до самоубийства.

Жительница Хатлонской области Таджикистана получила 5 лет колонии общего режима за доведение до самоубийства своего пасынка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики, Бунафши Султонова в 2005 году вышла замуж за мужчину, растившего сына. Все эти годы женщина "систематически издевалась" над пасынком: выгоняла из дома и оскорбляла.

Погибший не выдержал такой травли и покончил с собой 8 мая 2017 года.