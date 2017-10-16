В лесу.

Жителя Сургутского района задержали по подозрению в угрозе убийством приятелю. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе районного ОМВД.

Инцидент произошел 15 октября 2017 года в лесном массиве около деревни Русскинской. Двое мужчин распивали алкоголь, между ними разгорелась ссора. 32-летний подозреваемый ударил собутыльника прикладом охотничьего ружья по голове, а затем прострелил ему ногу.

Потерпевший заявил о случившемся в полицию. Вскоре злоумышленника задержали.