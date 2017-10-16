Ему вынесен приговор.

Няганский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве и приговорил его к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Преступление было совершенно в феврале 2016 года. Подсудимый в ресторане "Сарбон" поссорился с охранником. Свою правоту он решил доказать двумя выстрелами из пистолета девятого калибра. Потерпевший скончался на месте.