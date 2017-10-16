Изнасиловали веником: сотрудника колонии подозревают в организации пыток Сегодня в 11:41
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Погибшего заключенного.
В Караганде арестован сотрудник колонии АК-159/7 Виталий Зарецкий. Его подозревают в организации пыток осужденного, который погиб от разрыва прямой кишки, передает "Казинформ".
Сообщается, что статус подозреваемых получили еще шестеро отбывающих наказание в колонии граждан Казахстана. По версии следствия, именно они пытали погибшего В.Чупина, передает "Уралинформбюро".
По словам супруги арестованного Зарецкого, конфликт завязался на уроке английского языка в школе внутри колонии: преподавательница исказила фамилию осужденного, он ей нагрубил, а она пожаловался директору школы. Та, в свою очередь, сообщила об инциденте начальнику колонии.
Следователи считают, что в связи с этим Зарецкий перевел осужденного в другой отряд, старшему которого устно поручил "наказать" провинившегося. По словам самих участников пыток, которые сейчас находятся в следственном изоляторе, издеваться над Чупиным распорядился и.о. начальника колонии Шатаев.
В материалах дела сказано, что 11 марта 2017 года шестеро осужденных отряда избили "новичка" дубинкой, пытали его электрическим током и изнасиловали веником. Через восемь дней Чупин умер.
Стоит отметить, что адвокат арестованного сотрудника колонии обратился с апелляционной жалобой об отмене "содержания под стражей" в областной суд. Дата слушаний не назначена.
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