Сын экс-главы Кыштыма попал под "уголовку"Сегодня в 11:24
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По двум статьям.
В отношении сына экс-главы Кыштыма Вячеслава Щекочихина возбуждено уголовное дело. Бывшего гендиректора ООО "База строительных изделий" Михаила Щекочихина обвиняют сразу по двум статьям. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Кыштымского городского суда.
По данным инстанции, уголовное дело в суд прокуратура направила 13 октября. Щекочихина обвиняют в незаконном получении кредита и в невыплате заработной платы. В материалах уголовного дела 27 томов, в нем фигурирует 120 потерпевших – это бывшие работники "Базы строительных изделий". Долг по зарплате перед ними составил 4,5 миллиона рублей.
Максимум, что грозит Михаилу Щекочихину за незаконное получение кредита – до пяти лет лишения свободы. За невыплату зарплаты ему "светит" до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности.
На данный момент решается вопрос о мере пресечения для подсудимого. Скорее всего, это будет подписка о невыезде.
Первое заседание по уголовному делу состоится не раньше, чем через месяц, уточнили в кыштымском суде.
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