Ему грозит 15 лет.

В Чернушке 37-летнего разнорабочего задержали по подозрению в избиении коллеги до смерти. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ночь на 11 октября 2017 года. Двое разнорабочих выпивали в подсобном помещении на территории одного из предприятий. Во время застолья разгорелась ссора. Подозреваемый схватил доску и избил коллегу. С места происшествия он скрылся, уничтожив орудие преступление.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.