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Ямальца заподозрили в убийстве приятеля кирпичомСегодня в 11:56

  • Текст

И поджоге.

В Надымском районе по подозрению в убийстве задержали 31-летнего местного жителя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР, преступление было совершено 14 октября 2017 года в поселке Кутопьюган. Подозреваемый выпивал в гостях у 29-летнего приятеля. Вспыхнула ссора, и злоумышленник шесть раз ударил хозяина квартиры кирпичом по голове. Заметая следы убийства, он поджег квартиру и скрылся.

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