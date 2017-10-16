×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кушве конкурсный управляющий "кинул" клиента на 5,5 миллионовСегодня в 11:50

  • Текст

И отправился в колонию.

Кушвинский городской суд лишил бывшего конкурсного управляющего одного из местных предприятий свободы за махинации с недвижимостью. Мужчина обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, бывший конкурсный управляющий для личной выгоды заключил договор купли-продажи комплекса объектов недвижимости промплощадки предприятия за 5,5 миллионов рублей.

Несмотря на то, что покупатель заплатил эти деньги, хозяином недвижимости стало другое предприятие. Промышленная площадка за 789 тысяч рублей "ушла" к коммерческой организации, учредителем и директором которой являлся сам обвиняемый.

Мошенника суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Мужчина был взят под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×