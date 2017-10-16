И отправился в колонию.

Кушвинский городской суд лишил бывшего конкурсного управляющего одного из местных предприятий свободы за махинации с недвижимостью. Мужчина обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, бывший конкурсный управляющий для личной выгоды заключил договор купли-продажи комплекса объектов недвижимости промплощадки предприятия за 5,5 миллионов рублей.

Несмотря на то, что покупатель заплатил эти деньги, хозяином недвижимости стало другое предприятие. Промышленная площадка за 789 тысяч рублей "ушла" к коммерческой организации, учредителем и директором которой являлся сам обвиняемый.

Мошенника суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Мужчина был взят под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.