Его искали спецслужбы стран-членов ШОС.

В Бишкеке задержали члена религиозно-экстремистской организации, находящегося в международном розыске. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизской республики, мужчину искали за рекрутинг террористов в Сирию.

Как стало известно, 46-летний гражданин одной из стран СНГ долгое время жил за границей, где "обрабатывал" соотечественников и прививал им "террористическое мировоззрение". В случае успеха он отправлял рекрутов в Сирию. Кроме того, злоумышленник готовил условия для вербовки на территории Кыргызстана.

"Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории КР и за его пределами", – подчеркнули в ГКНБ.