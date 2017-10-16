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Пьяный казахстанец забил подругу молоткомСегодня в 13:03

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"Дал сдачи".

Суд отправил в колонию строгого режима на 10 лет жителя Актау, спьяну забившего молотком сожительницу. Вину мужчина признал лишь частично, передает"Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, пара вместе распивала алкоголь. Завязалась ссора, в ходе которой подсудимый схватил молоток и несколько раз ударил возлюбленную по голове и груди. Женщина погибла на месте, сообщает городское информационное агентство "Лада".

Что именно произошло в день убийства, мужчина не помнит. Он рассказал, что проснулся от того, что его спутница жизни била его, попросил ее остановиться и уйти в другую комнату, а сам продолжил спать. Утром он увидел труп.

Пара познакомилась на поминках бабушки подсудимого. Убитый горем внук начал помогать одинокой знакомой в быту, а позднее переехал в ее квартиру. Вдвоем они начали пить. Соседи погибшей рассказывали, что часто слышали, как сожители ругаются.

Стоит отметить, что полиция не смогла попасть в квартиру, где произошло убийство, через дверь: она была закрыта изнутри. С помощью спасателей оперативники проникли в помещение через балкон. Там они нашли тело погибшей и ее сожителя, который сообщил, что лишь "дал сдачи" женщине

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