Его ищут.

В Челябинске ищут мужчину, застрелившего человека и ранившего еще одного.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено днем 15 октября 2017 года в одном из садовых домов СНТ "Факел". Злоумышленник открыл огонь из травматического пистолета по двум бомжам. Один из них скончался на месте, у второго - ранение плеча.

Уголовное дело возбуждено по статьям "убийство" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".