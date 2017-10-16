Их искали неделю.

В Игриме задержали двух сбежавших воспитанников сургутской спецшколы №2. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского УМВД.

Подростки 15 и 16 лет проходили лечение в городской больнице. Утром 9 октября они вскрыли окно в палате и сбежали. Сейчас решается вопрос об их транспортировке назад в спецшколу.

Следует отметить, что учреждение закрытого типа в Сургуте не впервые оказывается в центре скандала. Так, в 2014 году хватились 8 воспитанников, на следующий год сбежали 13 человек. Зимой 2017 года одного из подростков госпитализировали с ожогами и ушибами. В тот же период в СМИ появились сообщения об изнасилованиях в спецшколе, после чего в отношении 17-летнего воспитанника было возбуждено уголовное дело (сейчас оно передано в суд).

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