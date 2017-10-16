Он умер.

В Челябинске 16-летнему подростку проломили голову в массовой драке. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на 15 октября 2017 года в Центральном районе города. Во дворе одного из домов подрались две группы подростка. Одного из школьников госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По данным местных СМИ, сегодня подросток скончался в реанимации. В пресс-службе горздрава не смогли оперативно подтвердить информацию.

В настоящее время устанавливаются все участники драки. Уголовное дело будет переквалифицировано.