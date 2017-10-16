Ему придется заплатить штраф.

На Среднем Урале 39-летний московский бизнесмен признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По контракту фирма осужденного должна была поставить областному полицейскому главку аккумуляторы для полицейских раций. Но бизнесмен предоставил товар, не соответствующий техническому заданию. В декабре 2016 года мужчина пытался подкупить сотрудника службы тыла, чтобы тот подписал акты приемки.

Но страж порядка не принял взятку в 60 000 рублей и сообщил об этом в управление собственной безопасности областного ГУ МВД, сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых. Передача денег происходила под их контролем, после чего бизнесмен был задержан.

Решением суда бизнесмену назначен штраф в размере 700 000 рублей.