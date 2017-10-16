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Покемонофил Соколовский не добился оправданияСегодня в 17:09

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Кассация адвокатов не помогла.

Свердловский облсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защиты екатеринбургского блогера-покемонофила Руслана Соколовского. Адвокаты добивались полного оправдания молодого человека, осужденного за экстремизм и оскорбление чувств верующих.

"В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Установлено, что за 3 года Соколовский выложил на свой канал в YouTube девять роликов, в которых просматривались признаки экстремизма. В частности, в одном из видео демонстрировалась ловля покемонов в Храме-на-Крови. В мае 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил блогеру 3,5 года условно. В июле Свердловский облсуд снизил срок до 2 лет.

Ранее по теме:
Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания

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