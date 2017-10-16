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Директор турфирмы обманула пермяков на миллионСегодня в 17:54

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Без отпуска остались 50 человек.

В Перми осуждена директор туристического агентства ООО "БЭТ "РОМАН ТИКА" за присвоение чужого имущества в крупном размере. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

С марта по сентябрь 2016 года 36-летняя ранее судимая женщина занималась организацией отдыха на территории России. За путевки в Ижевск, Казань, Соль-Илецк, на юг России и в Республику Крым директор турагентства получила более 960 тысяч рублей. Ее клиентами стали более 50 жителей Перми, в том числе группа детей, которая планировала летний отдых в Крыму. Но все деньги осужденная присвоила себе.

Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима и штрафу в 10 000 рублей.

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