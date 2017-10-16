В 100 тысяч.

Свердловский облсуд ужесточил наказание бывшему следователю полиции Екатеринбурга за взятку. Илья Абанин проведет два года в колонии общего режима и выплатит 200 тысяч рублей штрафа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено осенью 2016 года. Полицейский предложил подозреваемому в краже прекратить уголовное преследование за 100 тысяч рублей. В середине октября на карту приятеля Абанина было перечислено 50 тысяч рублей. Мужчина передал деньги обвиняемому в одном из ТРЦ на Малышева.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга выписал обвиняемому полумиллионный штраф. С приговором не согласился гособвинитель, посчитав приговор слишком мягким.

"Выявили и изобличили нечистого на руку следователя полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Из органов внутренних дел он уволен за утрату доверия и больше никогда не сможет вернуться в систему МВД. Два его непосредственных руководителя привлечены к строгой дисциплинарной ответственности – за то, что не провели на должном уровне воспитательную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей. Один, в соответствии с приказом начальника Главка, переведен в другое подразделение на нижестоящую должность, а второму объявлен выговор", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.