На даче.

16 октября 2017 года Добрянский райсуд Пермского края вынес приговор брату тюменского вице-губернатора. Бизнесмена Антона Вахрина признали виновным в убийстве и отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев, передает "Уралинфорбюро".

Преступление было совершено в ночь на 10 мая. Подсудимый приехал к себе на дачу с подругой. Между ними разгорелась ссора, и мужчина застрелил девушку. Он признался, что расчленил тело, а затем приказал своим рабочим выбросить останки, пишет 59.ru.

Следует отметить, что гособвинение просило для Вахрина 13 лет колонии.

Сестра погибшей намерена обжаловать приговор.