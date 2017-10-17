Он названивал в единую диспетчерскую службу.

В Нефтеюганском районе местный житель признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Соответствующее решение вынес районный суд, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорской прокуратуры.

Мужчина неоднократно звонил по телефону единой диспетчерской службы "112" и сообщал о том, что готовятся террористические акты.

Суд назначил ему штраф в размере 20 000 рублей.



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