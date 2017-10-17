×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Застреливший таксиста в Туринске похоронщик проведет за решеткой 13 летСегодня в 09:27

  • Текст

Ему помогал гаишник.

Туринский райсуд вынес приговор владельцу похоронного бюро, признав его виновным в убийстве супруги из ревности. Он проведет 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Также вердикт вынесен его подельникам - коллеге по бизнесу (1 год и 8 месяцев колонии общего режима) и бывшему лейтенанту ГИБДД (1 год исправительных работ). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Кровавая расправа произошла под Туринском 19 апреля 2016 года. 61-летний владелец похоронного бюро заподозрил свою 36-летнюю супругу в измене с таксистом и решил убить любовника при помощи двух знакомых. Приятель-полицейский "пробил" информацию о владельце машины. На следующий день злоумышленники под видом клиентов сели в автомобиль к 24-летнему сопернику и потребовали отвезти их за город. По дороге главный обвиняемый несколько раз выстрелил в таксиста из пистолета. Троица спрятала труп в багажнике, затем машину вывезли в Тюменскую область, где сожгли.

"Причастность бывшего сотрудника ГИБДД к совершению особо тяжкого преступления была установлена полицейскими уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Приказом ОМВД России по Туринскому району он еще в апреле 2016 года уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Трое его руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлены выговоры за упущения в воспитательной и профилактической работе с подчиненным личным составом", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее по теме:
Сотрудник ГИБДД помог свердловчанину расправиться с таксистом
Свердловчанин застрелил таксиста и сжег тело под Тюменью

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×