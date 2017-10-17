Застреливший таксиста в Туринске похоронщик проведет за решеткой 13 летСегодня в 09:27
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Ему помогал гаишник.
Туринский райсуд вынес приговор владельцу похоронного бюро, признав его виновным в убийстве супруги из ревности. Он проведет 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.
Также вердикт вынесен его подельникам - коллеге по бизнесу (1 год и 8 месяцев колонии общего режима) и бывшему лейтенанту ГИБДД (1 год исправительных работ). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.
Кровавая расправа произошла под Туринском 19 апреля 2016 года. 61-летний владелец похоронного бюро заподозрил свою 36-летнюю супругу в измене с таксистом и решил убить любовника при помощи двух знакомых. Приятель-полицейский "пробил" информацию о владельце машины. На следующий день злоумышленники под видом клиентов сели в автомобиль к 24-летнему сопернику и потребовали отвезти их за город. По дороге главный обвиняемый несколько раз выстрелил в таксиста из пистолета. Троица спрятала труп в багажнике, затем машину вывезли в Тюменскую область, где сожгли.
"Причастность бывшего сотрудника ГИБДД к совершению особо тяжкого преступления была установлена полицейскими уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Приказом ОМВД России по Туринскому району он еще в апреле 2016 года уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Трое его руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлены выговоры за упущения в воспитательной и профилактической работе с подчиненным личным составом", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
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