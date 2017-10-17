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Двое подростков украли более 5600 долларовСегодня в 10:08

  • Текст

У жителя Душанбе.

В Душанбе двое 13-летних подростков задержаны по подозрению в краже крупной денежной суммы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Таджикистана, юноши в сентябре - октябре 2017 года несколько раз проникали в дом 26-летнего жителя республиканской столицы, пока он отсутствовал. Добычей незваных гостей стали 5 000 долларов США и 6 000 сомони (почти 700 долларов США).

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