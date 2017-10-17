В ходе спецоперации ВМС.

Военные моряки Колумбии перехватили у побережья Москера быстроходный катер, на котором перевозилось 980 килограммов кокаина. Трое контрабандистов попытались скрыться вплавь, но были задержаны и переданы правоохранителям, пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Ситуация с наркоторговлей в Колумбии стала поводом для продления американских санкций против местной наркомафии еще на год. Ограничительные меры, введенные еще в 1995 году, подразумевают замораживание активов лиц и организаций в юрисдикции США, а также запрет на деловые контакты с ними, передает "Уралинформбюро".