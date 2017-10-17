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Индийские жулики обокрали члена Общественной палаты ЕкатеринбургаСегодня в 11:14

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С банковской карты Беззуба пропали деньги.

Член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб лишился денег, которые лежали на его счету в банке "Точка". Их, по словам координатора проекта "РосЯма" в уральской столице, сняли с карты неизвестные, передает "Уралинформбюро".

"Сейчас с карточки банка "Точка" у меня украли порядка двадцати тысяч. Снимали наличными в Индии, карточка при мне в Екб. Плачу в 99% случаев телефоном или часами. Обратился в банк, обещали запустить опротестование данных операций по снятию наличных", - написал Беззуб на своей странице в Facebook, добавив, что средства были сняты в городе Гургаон, расположенном в 20 километрах от Дели.

Своим подписчикам в Facebook общественник посоветовал уменьшить лимит на снятие наличных с карты.

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