На концерте в Махачкале.

Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" планировали устроить теракт на концерте Филиппа Киркорова 6 июля в Махачкале. Об этом РБК сообщили сразу два источника - близкий к ФСБ и знакомый с ходом расследования дела, передает "Уралинформбюро".

По данным издания, члены махачкалинской ячейки террористической организации хотели осуществить атаку с использованием трех самодельных взрывных устройств. Однако теракт, по неизвестным причинам, организовать не удалось.

После первой неудачи участники "ИГ" отправились в парк 50-летия Октября, где собирались совершить нападение на полицейских, отобрать у них огнестрельное оружие и скрыться. Но реализовать задуманное им помешало то, что в парке было много людей, а сами правоохранители долго разговаривали с двумя женщинами.

Члены ячейки "ИГ" были задержаны в Москве 14 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), все они являются выходцами из Дагестана.