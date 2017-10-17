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В Нефтеюганске педофил набросился на девочку около школыСегодня в 12:01

  • Текст

Его ищут.

В Нефтеюганске ищут педофила, который едва не надругался над 11-летней девочкой у школы №2.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, инцидент произошел 13 октября около 17.30. Неустановленный мужчина отвел девочку к запасному выходу школы. Совершить противоправные действия ему помешали. Злоумышленник скрылся.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, позвонить по телефонам: 8-3463-230655, 8-3463-230662.

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