Его ищут.

В Нефтеюганске ищут педофила, который едва не надругался над 11-летней девочкой у школы №2.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, инцидент произошел 13 октября около 17.30. Неустановленный мужчина отвел девочку к запасному выходу школы. Совершить противоправные действия ему помешали. Злоумышленник скрылся.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, позвонить по телефонам: 8-3463-230655, 8-3463-230662.