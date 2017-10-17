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Задержан расстрелявший бомжей челябинецСегодня в 12:06

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Он заподозрил их в краже.

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве бомжа в СНТ "Факел". Им оказался 44-летний местный житель.

"Мужчине принадлежит участок в том же садовом товариществе. У него из дома похитили вещи. Некие садоводы сказали ему, что к этому могут быть причастны бомжи, которые живут на территории СНТ. Подозреваемый пошел разбираться с ними и произвел несколько выстрелов", - рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемого.

Преступление было совершено днем 15 октября 2017 года. Подозреваемый открыл огонь из травматического пистолета. Один из бомжей скончался на месте, у второго диагностировали ранение плеча.

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