И показала тела их отцу.

24-летняя американка обвиняется в убийстве двух сыновей в возрасте года и двух лет. По версии следствия, многодетная мать из Атланты зажарила детей в духовке. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

По данным полиции, после произошедшего женщина позвонила отцу сыновей и показала в видеочате их тела. Сразу после этого мужчина вызвал полицию, передает "Уралинформбюро".

Многодетная мать страдала расстройством психики, однако за медицинской помощью не обращалась. Ее заболевание обострилось после смерти ее отца и рождения четырех детей. По слова подруги обвиняемой, она самостоятельно воспитывала детей, не получая никакой помощи от их отца.

Стоит добавить, что двое других детей – мальчик 3 лет и 6-летняя девочка - не пострадали. Сама женщина настаивает на том, что оставила сыновей со знакомыми, а вернувшись, обнаружила их мертвыми.