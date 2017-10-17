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Пермского депутата будут судить за гибель 14-летнего подросткаСегодня в 15:09

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В ДТП.

В суд направлено уголовное дело в отношении депутата Земского собрания Чердынского района, обвиняемого в гибели подростка в ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла вечером 22 декабря 2016 года на улице Ленина в поселке Рябинино. По версии следствия, депутат за рулем внедорожника сбил 14-летнего юношу, который шел по краю проезжей части навстречу автомобильному потоку. Школьник скончался на месте.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Его задержали некоторое время спустя. Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст.125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии).

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