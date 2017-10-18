Контрабандой.

Сотрудники службы национальной безопасности задержали двоих жителей Касанайского района Узбекистана, пытавшихся нелегально переправить в Киргизию более 800 тысяч долларов, сообщает Sputnik.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. В соответствии с законами Узбекистана, за незаконную перевозку наличной валюты можно получить до 8 лет тюрьмы, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что сейчас за пределы страны можно вывести наличными в иностранной валюте не более 2 тысяч долларов. Сумму от 2 до 5 тысяч придется согласовывать с банками, а свыше – только с ЦБ Республики.