Братья-пастухи получили 77 лет тюрьмы на троих17 октября в 15:59
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За покушение и убийство.
Трое братьев Бадалиевых из Пянджского района Таджикистана получили 77 лет тюрьмы на всех за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры Республики, приговор вынес суд Хатлонской области.
В ноябре 2016 года братья Бадалиевы, разводящие лошадей, едва не убили знакомого из семьи, которая пасла животных на том же участке, где и подсудимые. Они набросились на мужчину с палками, а затем скинули его в колодец.
После этого преступники напали на родственника потерпевшего, который пас скот примерно в 400 метрах от места происшествия. Его они уже забили до смерти.
Один из братьев получил 27 лет тюрьмы, а двое других - по 25 лет.
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