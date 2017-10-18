За покушение и убийство.

Трое братьев Бадалиевых из Пянджского района Таджикистана получили 77 лет тюрьмы на всех за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры Республики, приговор вынес суд Хатлонской области.

В ноябре 2016 года братья Бадалиевы, разводящие лошадей, едва не убили знакомого из семьи, которая пасла животных на том же участке, где и подсудимые. Они набросились на мужчину с палками, а затем скинули его в колодец.

После этого преступники напали на родственника потерпевшего, который пас скот примерно в 400 метрах от места происшествия. Его они уже забили до смерти.

Один из братьев получил 27 лет тюрьмы, а двое других - по 25 лет.