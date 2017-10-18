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Свердловчанин сел на 10 лет за убийство из ревности17 октября в 17:29

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Соперника.

Суд вынес приговор жителю Каменска-Уральского, признав его виновным в убийстве из ревности. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 3 января 2017 года. Подсудимый договорился о встрече с экс-подругой. В ожидании бывшей девушки он выпил несколько бутылок пива, а затем отправился к ней домой. Вскоре он увидел, как его бывшая возлюбленная общается во дворе с незнакомыми ему мужчиной и женщиной.

Злоумышленника охватила ревность, и он замахнулся на мужчину бутылкой пива. Девушка успела объяснить, что это ее соседи и они выгуливают собаку. Озадаченная пара ретировалась. Однако вскоре девушка нагнала соседей на своей машине. Как оказалось, ревнивец не унимался и достал нож.

Испуганная девушка предложила паре уехать вместе. Мужчина сел в салон, а его спутница побежала за собакой.

Увидев эту картину, подсудимый бросился к машине, истошно крича. Не выдержав, владелец собаки вышел на разборки с ревнивцем. Подсудимый вонзил ему нож в шею и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленника задержали по горячим следам.

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