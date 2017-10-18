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Алмаатинец в аптеке 22 раза ударил супругу ножом 17 октября в 17:27

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И сел на 15 лет.

Житель Алматы получил 15 лет тюрьмы за жестокое убийство жены. В феврале 2017 года мужчина пришел в аптеку, где работала его супруга, и 22 раза ударил ее ножом, передает Tengrinews.kz.

34-летний Азамат Кулымбетов расплакался перед оглашением приговора и попросил прощения у родственников жены. Суд присяжных признал его виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Кроме тюремного срока мужчина должен выплатить семье супруги 5 миллионов тенге, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в ходе следствия Кулымбетов утверждал, что убил любимую в состоянии аффекта, однако это не подтвердилось экспертизой. Погибшая Жанар Насырова была замужем за осужденным 12 лет.

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