Их ждет суд.

18 октября в Свердловском областном суде начнется процесс по делу об убийстве охранника ЧОП осенью 2016 года в Первоуральске. Обвиняемые – трое местных жителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершенно в ночь на 8 октября 2016 года. По версии следствия, трое молодых людей приехали на проходную местной шпалоремонтной мастерской, где погибший работал охранником. Подсудимые проломили голову 57-летнего мужчину, а затем устроили в помещении пожар.

Поводом для преступления стали слова знакомой одного из подсудимых. Женщина заподозрила охранника в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних.

Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.