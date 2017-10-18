Их выдал дым в лесу.

В Тюмени силовики задержали двух студентов техникума с полкило марихуаны. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, сотрудники вневедомственной охраны проезжали по улице Кулибина, когда заметили дым со стороны леса. Подъехав ближе, они увидели у костра двух молодых людей, которые что-то варили в кастрюле. Они были в состоянии наркотического опьянения.

Как выяснилось, оба являются студентами первого курса. Один из них ранее был судим. При себе у молодых людей нашли пакет с 546,67 грамма марихуаны.