И организацию притонов.

В Рудном будут судить экс-депутата городского маслихата Юлию Каралаш. Ее обвиняют в организации притонов для занятий проституцией и сводничестве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Костанайского областного суда, разбирательство будет закрытым, поскольку будут рассматриваться сведения об интимной жизни лиц, вызванных по делу.

Скандал с Каралаш разразился, когда средства массовой информации нашли объявления, в которых депутат предлагала молодым девушкам высокооплачиваемую работу за границей. На "престижную службу с высоким доходом" подсудимая отправляла в Арабские Эмираты, Бахрейн, Сингапур, Китай и Турцию.

По данным СМИ, объявления экс-депутат публиковала на странице своего интернет-магазина одежды в соцсети "ВКонтакте". На данный момент все они удалены.