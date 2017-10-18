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Экс-депутат пойдет под суд за сводничествоСегодня в 11:27

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И организацию притонов.

В Рудном будут судить экс-депутата городского маслихата Юлию Каралаш. Ее обвиняют в организации притонов для занятий проституцией и сводничестве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Костанайского областного суда, разбирательство будет закрытым, поскольку будут рассматриваться сведения об интимной жизни лиц, вызванных по делу.

Скандал с Каралаш разразился, когда средства массовой информации нашли объявления, в которых депутат предлагала молодым девушкам высокооплачиваемую работу за границей. На "престижную службу с высоким доходом" подсудимая отправляла в Арабские Эмираты, Бахрейн, Сингапур, Китай и Турцию.

По данным СМИ, объявления экс-депутат публиковала на странице своего интернет-магазина одежды в соцсети "ВКонтакте". На данный момент все они удалены.

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