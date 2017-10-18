На 3 миллиона.

В Челябинске задержали подозреваемого в серии краж иномарок. Им оказался 46-летний житель Копейска. Он заключен под домашний арест.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску, злоумышленник промышлял с мая 2016 года. С помощью специального устройства он отключал сигнализации и вскрывал иномарки. Его внимание привлекали машины, припаркованные во дворах и на неохраняемых стоянках.

В дальнейшем мужчина перебивал номера на агрегатах похищенных авто и менял госномера.

Установлена причастность копейчанина к пяти кражам машин на сумму более 3 миллионов рублей.