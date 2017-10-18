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Бабушка весом 1,5 центнера села на внучку и раздавила ееСегодня в 10:55

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За шалости.

64-летней жительнице штата Флорида предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с детьми. По данным полиции, почти 150-килограммовая женщина решила проучить 9-летнюю внучку за шалости, пишет Fox News.

Сначала она ударила ребенка линейкой, после чего села на него. Через несколько минут девочка начала задыхаться и жаловаться, что не может дышать. Когда пенсионерка встала с нее, та была без сознания. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось.

Стражи правопорядка намерены предъявить также обвинение в халатности родителям погибшей девочки, передает "Уралинформбюро".

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